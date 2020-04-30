На Ставрополье арестовали начальника отдела МВД

30 Апр 2020 2020-04-30T10:34:07+03:00

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На Ставрополье возбудили уголовное дело против начальника отдела специальных экспертиз и технологий экспертно-криминалистического центра краевого управления МВД России. Его подозревают в нарушении третьей части статьи 30 и третьей части статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Как полагают следователи, в январе 2020 года мужчина получил от знакомого 500 тысяч рублей. За эти средства подозреваемый должен был дать ложное заключение о размере изъятых наркотиков по материалам проверки о хранении запрещенных веществ.

- Передача денег осуществлялась в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - говорится в сообщении. Против мужчины, передававшего деньги, открыли уголовное дело по пункту "б" третьей части статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Подозреваемый арестован.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- По данному факту оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю проведена служебная проверка. В настоящее время сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители, - как сообщили в краевой полиции, - сообщает пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU