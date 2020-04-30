На Ставрополье коронавирус выявили еще у 43 пациентов
По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился
По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозилсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 43 пациентов.
По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился. И ограничительные меры продлены президентом неслучайно.
Владимир Владимиров призвал в очередной раз всех ставропольцев по возможности остаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU