2020-04-30T12:49:32+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирус выявили еще у 43 пациентов

По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился
Ася АСРЯН
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По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозилсяПо словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозилсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 43 пациентов.

По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился. И ограничительные меры продлены президентом неслучайно.

Владимир Владимиров призвал в очередной раз всех ставропольцев по возможности остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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