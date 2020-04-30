В Кисловодске на парковке сбили пенсионерку

30 Апр 2020 2020-04-30T11:03:34+03:00

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В Кисловодске водитель сбил 80-летнюю женщину, выезжая с парковки задом. Пенсионерку отвезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел на улице Островского 29 апреля, после 17 часов. Девушка на "Хендэ Элантра", выезжая с парковочного места задним ходом, не убедилась, что маневр возможно безопасно осуществить, и наехала на пешехода. В больнице пенсионерке диагностировали перелом бедра.

- За рулем иномарки находилась 22-летняя местная жительница, которая в момент ДТП была трезва, злостной нарушительницей ПДД РФ не является, - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU