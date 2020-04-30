На Ставрополье продлят жилищную программу для молодых семей

30 Апр 2020 2020-04-30T12:58:25+03:00

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На Ставрополье для молодых семей продлили действие жилищных свидетельств. Так решили федеральное и краевое правительства, мера связана с пандемией коронавируса. Продлить срок могут все участники программы, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Согласно сообщению, семьи, которые получали господдержку из краевого бюджета и жилищные извещения которых были выданы до мая 2020 года, могут продлить действие до 31 декабря. Участникам программы, свидетельства которых выдали в период с 1 февраля по 26 апреля, продлят срок работы документа автоматически до 9 месяцев.

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- В 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей было выделено 969 миллионов рублей на 1368 семей Ставрополья. При этом субсидия из федерального бюджета составила порядка 69,4 миллионов рублей, деньги распределены на 123 семьи, - уточняют в управлении.

Остальные 900 миллионов рублей поступили из краевого бюджета. Благодаря этим деньгам социальную выплату предоставят еще 1245 молодым семьям, из которых 206 - многодетные.

- Продлить срок приобретения жилья по программе «Молодая семья» теперь могут все участники программы. Сейчас на Ставрополье продолжается работа по выдаче извещений и свидетельств молодым семьям. 1278 семей уже получили документы и могут приступить к подбору жилья, - комментирует ситуацию с программой министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

ИСТОЧНИК KP.RU