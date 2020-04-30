На Ставрополье часть сотрудников птицекомбината отправили на самоизоляцию

30 Апр 2020 2020-04-30T12:52:42+03:00

Руководство пошло на такие меры пошли потому, что большое количество сотрудников этой смены проживает в Кочубеевском районе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководство пошло на такие меры пошли потому, что большое количество сотрудников этой смены проживает в Кочубеевском районе

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В Невинномысске на самоизоляцию превентивно отправили часть персонала одной из производственных смен предприятия «Птицекомбинат».

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

Руководство пошло на такие меры пошли потому, что большое количество сотрудников этой смены проживает в Кочубеевском районе. А там, напомним, зафиксировано множество случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Кстати, выплата заработной платы сохраняется в гарантированном законодательством размере.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 43 пациентов.

По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился. И ограничительные меры продлены президентом неслучайно.

Владимир Владимиров призвал в очередной раз всех ставропольцев по возможности остаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU