На Ставрополье часть сотрудников птицекомбината отправили на самоизоляцию
В Невинномысске на самоизоляцию превентивно отправили часть персонала одной из производственных смен предприятия «Птицекомбинат».
Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края
Руководство пошло на такие меры пошли потому, что большое количество сотрудников этой смены проживает в Кочубеевском районе. А там, напомним, зафиксировано множество случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Кстати, выплата заработной платы сохраняется в гарантированном законодательством размере.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 43 пациентов.
По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился. И ограничительные меры продлены президентом неслучайно.
Владимир Владимиров призвал в очередной раз всех ставропольцев по возможности остаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU