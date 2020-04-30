Индекс самоизоляции в Ставрополе упал до 1,9 баллов

30 Апр 2020 2020-04-30T11:43:05+03:00

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В Ставрополе индекс самоизоляции упал до 1,9 баллов - такой низкой отметки в городе во время режима самоизоляции еще не фиксировали. Как указали разработчики отслеживания активности пользователей "Яндекс", на улице уже очень много людей. А время только дообеденное. Такой же низкий индекс у Казани, Воронежа. Еще ниже - в Новосибирске, Красноярске, Иркутске.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU