2020-04-30T11:43:05+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Ставрополе упал до 1,9 баллов

Если верить "Яндекс", на улице гуляют толпы людей [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе индекс самоизоляции упал до 1,9 баллов - такой низкой отметки в городе во время режима самоизоляции еще не фиксировали. Как указали разработчики отслеживания активности пользователей "Яндекс", на улице уже очень много людей. А время только дообеденное. Такой же низкий индекс у Казани, Воронежа. Еще ниже - в Новосибирске, Красноярске, Иркутске.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24