На Ставрополье 101 человек выздоровели от коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T13:43:47+03:00

Всего количество заболевших в регионе достигло 562 человек. Напомним, что 10 пациентов скончались Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе диагноз за сутки подтвердили еще у 43 пациентов

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На Ставрополье 101 пациент уже выздоровели от коронавируса. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Правда, за сутки еще у 43 человек подтвердили диагноз.

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Среди заболевших – 52 ребенка. 112 зараженных находятся в состоянии средней тяжести. А вот состояние 16 пациентов врачи оценивают, как тяжелое.

Всего количество заболевших в регионе достигло 562 человек. Напомним, что 10 пациентов скончались.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отвечает на вопросы местных жителей во время прямой линии.

Больше всего ставропольцев волнует вопрос, когда в крае закончится режим обязательной самоизоляции?

- Сам долго боролся с фейковыми новостями, которые распространяют по региону. И не хочу сейчас самому создать фейк, назвав точную дату. Режим самоизоляции закончится тогда, когда мы будем уменьшать количество проведённых тестирований. Если их количество растёт, значит мы открываем всё новые очаги, - ответил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU