На Ставрополье 101 человек выздоровели от коронавируса
На Ставрополье 101 пациент уже выздоровели от коронавируса. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Правда, за сутки еще у 43 человек подтвердили диагноз.
Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе
Среди заболевших – 52 ребенка. 112 зараженных находятся в состоянии средней тяжести. А вот состояние 16 пациентов врачи оценивают, как тяжелое.
Всего количество заболевших в регионе достигло 562 человек. Напомним, что 10 пациентов скончались.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отвечает на вопросы местных жителей во время прямой линии.
Больше всего ставропольцев волнует вопрос, когда в крае закончится режим обязательной самоизоляции?
- Сам долго боролся с фейковыми новостями, которые распространяют по региону. И не хочу сейчас самому создать фейк, назвав точную дату. Режим самоизоляции закончится тогда, когда мы будем уменьшать количество проведённых тестирований. Если их количество растёт, значит мы открываем всё новые очаги, - ответил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU