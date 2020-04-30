В Ставрополе ушел из жизни мэр города Андрей Джатдоев

30 Апр 2020 2020-04-30T14:10:26+03:00

Андрей Джатдоев всегда душой болел за краевой центр, вникал во все аспекты ее жизни, не признавал формальный подход к делу

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Сегодня, 30 апреля, в возрасте 57 лет безвременно ушел из жизни мэр Ставрополя Андрей Хасанович Джатдоев.

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым 00:00 00:00

- Мы потеряли не просто руководителя и идейного вдохновителя, от нас ушел прекрасный, глубокий, умный человек и профессионал своего дела. Он всегда был и останется для нас примером стойкости, мудрости, дипломатичности, неподражаемого ума и харизмы. Его вклад в развитие города переоценить невозможно, - пишет коллектив администрации Ставрополя.

Андрей Джатдоев всегда душой болел за краевой центр, вникал во все аспекты ее жизни, не признавал формальный подход к делу.

- Сегодня мы скорбим вместе со всеми, кто знал и любил Андрея Хасановича, и выражаем искренние соболезнования его родным и близким в связи с невосполнимой утратой, - обращается к членам семьи мэра коллектив Ставропольской Думы.

Напомним, что неделю назад Андрей Хасанович провел «прямую линию» в эфире радио «КП-Ставрополь». Пришел в студию в медицинской маске, заметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня». Час отвечал на вопросы ведущей и слушателей из Ставрополя.

Андрей Джатдоев последнее интервью мэра Ставрополя Комсомольская правда.

Касались разных тем: возможного карантина в городе, празднования Дня Победы и помощи горожанам в условиях борьбы с коронавирусом.

Джатдоев подчеркнул тогда: «Задач много, но основная – уберечь людей от массового заражения». Это интервью стало последним в жизни главы краевого центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU