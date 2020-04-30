На Ставрополье адвокат обманул клиента на 1,5 миллиона рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T12:52:05+03:00

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Сотрудники ФСБ по Ставрополью поймали члена краевой адвокатской палаты Андрея Остроухова, который ранее работал судьей в Грачевском районе. Мужчину осудили за хищение 1,5 миллиона рублей у местного жителя. За эти деньги юрист должен был помочь с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Об этой ситуации сообщает информированный источник в правоохранительных органах.

Установлено, что своим клиентам Остроухов говорил, что сотрудники суда и прокуратуры берут вверенные ему деньги. Так адвокат пытался "компрометировать работников органов власти", говорит источник. Однако юрист не тратил средства и хотел использовать их на свое усмотрение.

Адвоката поймали с поличным 18 января 2020 года в ходе операции "Оперативный эксперимент". В момент задержания он получал требуемую им сумму.

6 марта против Остроухова возбудили уголовное дело по третьей части 30 статьи и четвертой части 159 статьи УК РФ. В середине апреля материалы передали в Промышленный районный суд Ставрополя, это следует из документов, размещенных на сайте суда.

Согласно открытым данным, приговор Остроухову еще не зачитали. Но источник сообщает, что 29 апреля адвокату дали два года условно. Также он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU