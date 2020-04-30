На Ставрополье медработников обеспечат средствами индивидуальной защиты
На Ставрополье медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получат специальные костюмы, маски, респираторы, бахилы и другие средства индивидуальной защиты.
Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе
Все они будут приобретены за счет сборов жертвователей акции.
Тем временем, молодежь передала в инфекционное отделение Левокумской районной больницы свежие фрукты, овощи и сладости
Молодые люди решили поддержать медиков, которым сейчас приходится непросто. К инициативе местного отделения «Российского Союза Молодежи» подключились и молодые предприниматели.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что На Ставрополье 101 пациент уже выздоровели от коронавируса. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Правда, за сутки еще у 43 человек подтвердили диагноз.
ИСТОЧНИК KP.RU