2020-04-30T13:51:48+03:00
Общество

В Ставрополе перегородили вход в парк Победы

Как сообщают очевидцы, еще вчера он был открыт, а сегодня они «уткнулись в заграждение»
Ася АСРЯН
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Вход в ставропольский парк Победы перегородили. Как сообщают очевидцы, еще вчера он был открыт, а сегодня они «уткнулись в заграждение».

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе

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По предварительной информации, вход будет закрыт до 11 мая. Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья ответил, когда закончится режим самоизоляции.

По словам Владимира Владимирова, «пока будет опасность распространения коронавируса, режим снимать не будем».

Также губернатор Ставрополья добавил, что «не будут жестко ограничивать желание поехать на дачу».

- Но проводите такой отдых семьёй, с теми людьми, с которыми вы живёте, чтобы никого не заразить, - обратился Владимиров к жителям края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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