В Ставрополе горожане в День Победы увидят авиапарад со своих балконов

30 Апр 2020 2020-04-30T14:01:15+03:00

Над городом пролетят шесть вертолетов и четыре самолета

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за режима обязательной самоизоляции в Ставрополе изменится формат празднования Дня Победы. Так, 9 мая жители краевого центра смогут увидеть воздушный парад.

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Над Ставрополем пролетят шесть вертолетов и четыре самолета. В пресс-службе администрации города рассказали, по краевой столице будут ходить музыканты в составе 28 концертных бригад.

Они придут в каждый двор, где живет ветеран, и дадут там праздничный концерт.

Напомним, вчера, 29 апреля губернатор Ставрополья рассказал, как будет в этом году праздноваться День Победы. Владимир Владимиров ответил, что парад Победы обязательно состоится в полном объеме. Единственное, по понятным причинам его перенесут с 9 мая на другую дату. Пока еще рано называть ее.

- Надо набраться терпения и подождать, когда обозначим сроки проведения. Я бы очень хотел попросить не ходить группами к мемориалам Вечный огонь, если очень душа просит, то только с соблюдением всех мер предосторожности, - попросил Владимир Владимиров во время прямой линии.

ИСТОЧНИК KP.RU