Дэйна Уайт: «Не уверен, что бой Хабиба и Фергюсона будет в 2020 году»

30 Апр 2020 2020-04-30T14:44:37+03:00

Дэйна Уайт сообщил, что бой Хабиба и Фергюсона, вероятнее всего, переносится на следующий год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бой за пояс в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, вероятнее всего, не состоится в 2020 году. Об этом функционер сообщил в соцсетях.

— Могут ли Хабиб и Тони встретиться в этом году? Не думаю. Я буду пытаться организовать этот бой. Но я боюсь того, что может случиться, если мы будем снова пытаться. Поединок непременно должен состояться, но, думаю, это будет позже, — заявил глава UFC.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывается в пятый раз. Четырежды его проведению мешали травмы и болезни спортсменов. Уайт называл поединок «проклятым» и зарекался даже пробовать его организовать. Но после череды блестящих побед Хабиба Тони остался единственным достойным его бойцом. Но...пятая попытка была сорвана пандемией.

Бой за чемпионский титул должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Но в начале апреля стало известно, что Нурмагомедов не смог покинуть Россию из-за закрытия границ. А боссы UFC не смогли найти арену для проведения чемпионата.

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ИСТОЧНИК KP.RU