На Ставрополье еще четыре пациента скончались от коронавируса
По данным официального сайта «Стопкоронавирус.рф», в Ставропольском крае за последние сутки прибавилось еще четыре умерших от инфекции.
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В итоге всего в регионе зафиксировано 14 летальных исхода.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 43 пациентов.
По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился. И ограничительные меры продлены президентом неслучайно. Владимир Владимиров призвал в очередной раз всех ставропольцев по возможности остаться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU