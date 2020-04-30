На Ставрополье еще четыре пациента скончались от коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T15:43:44+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек

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По данным официального сайта «Стопкоронавирус.рф», в Ставропольском крае за последние сутки прибавилось еще четыре умерших от инфекции.

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В итоге всего в регионе зафиксировано 14 летальных исхода.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 562 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 43 пациентов.

По словам губернатора Ставрополья, рост заболевания затормозился. И ограничительные меры продлены президентом неслучайно. Владимир Владимиров призвал в очередной раз всех ставропольцев по возможности остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU