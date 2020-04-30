2020-04-30T17:29:40+03:00
Общество

В Ставрополе горожане предложили назвать в честь умершего мэра улицу или сквер

Градоначальнику было 57 лет
Ася АСРЯН
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Напомним, Андрей Джатдоев скончался сегодня утром, 30 апреляНапомним, Андрей Джатдоев скончался сегодня утром, 30 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае сегодня, 30 апреля на многих виртуальных площадках пользователи, независимо друг от друга, выступили с инициативой назвать в честь Андрея Джатдоева улицу, сквер или парк в краевой столице.

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Так, ставропольцы активно пересылают друг другу петицию, прося подписать ее. Например, одна из жительниц региона создала петицию с просьбой поставить памятник умершему мэру Ставрополя Андрею Джатдоеву.

- Он был народным мэром! Он любил наш город и наших жителей. К нему можно было обратиться как к своему соседу. Пожаловаться на ямку на дороге, сухое дерево или чиновника. И вот, он ушел. Ставрополь осиротел, - пишет ставропольчанка в электронном документе.

Вполне возможно, что это спонтанное предложение выльется в официальное обращение, которое будет направлено для рассмотрения властям Ставрополья.

Напомним, Андрей Джатдоев скончался сегодня утром, 30 апреля. Печальную новость первым сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Градоначальнику было 57 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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