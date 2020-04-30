Банк «Уралсиб» предлагает ипотеку со ставкой от 6,5%

30 Апр 2020 2020-04-30T17:26:28+03:00

Льготная ипотека на приобретение жилья в новостройках выдается банком «Уралсиб» в рамках мер господдержки, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г (16+)

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Как уточнили в пресс-службе, для подачи заявки необходим минимальный пакет документов: паспорт гражданина РФ и документ на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт). Подать заявку можно в отделениях, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Срок кредитования до 30 лет, а минимальная сумма кредита – 300 000 рублей.

Жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут оформить до 8 млн рублей. В других городах и регионах максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года.

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