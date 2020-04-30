2020-04-30T17:32:28+03:00
Общество

На Ставрополье пожилых жителей просят не посещать массовые мероприятия к 9 мая

Такое решение приняли в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Ася АСРЯН
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На Ставрополье всех жителей старше 65 лет просят воздержаться от посещений юбилейных мероприятий, посвященных 9 мая.

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Такое решение принял координационный совет при Правительстве РФ в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за режима обязательной самоизоляции в Ставрополе изменится формат празднования Дня Победы. Так, 9 мая жители краевого центра смогут увидеть воздушный парад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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