В Ставрополе похороны Андрея Джатдоева пройдут 2 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T18:03:56+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня утром, 30 апреля в краевом центре скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Стало известно, когда состоятся похороны Андрея Джатдоева. В мэрии Ставрополя сообщили, что прощание с градоначальником состоится 2 мая. Траурная церемония будет закрытой.

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Это означает, что на панихиде будут присутствовать близкие родственники Андрея Джатдоева. Траурное мероприятие состоится в Андреевском храме Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня утром, 30 апреля в краевом центре скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Градоначальнику было 57 лет. Печальную новость сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В этот же день на многих виртуальных площадках пользователи, независимо друг от друга, выступили с инициативой назвать в честь Андрея Джатдоева улицу, сквер или парк в краевой столице.

Так, ставропольцы активно пересылают друг другу петицию, прося подписать ее. Например, одна из жительниц региона создала петицию с просьбой поставить памятник умершему мэру Ставрополя Андрею Джатдоеву.

- Он был народным мэром! Он любил наш город и наших жителей. К нему можно было обратиться как к своему соседу. Пожаловаться на ямку на дороге, сухое дерево или чиновника. И вот, он ушел. Ставрополь осиротел, - пишет ставропольчанка в электронном документе.

Вполне возможно, что это спонтанное предложение выльется в официальное обращение, которое будет направлено для рассмотрения властям Ставрополья.

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ИСТОЧНИК KP.RU