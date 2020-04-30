Тина Канделаки прокомментировала смерть мэра Ставрополя
Журналистка и радиоведущая Тина Канделаки отреагировала в социальных сетях на внезапную кончину мэра Ставрополя Андрея Джатдоева. Женщина отметила сильные стороны покойного и рассказала, как тот проводил свой рабочий день. Историей и оценкой деятельности градоначальника Канделаки поделилась с подписчиками.
По словам генпродюсер "Матч ТВ", Джатдоев вставал в четыре утра, чтобы объехать город, а в семь собирал подчиненных для совещания. На них никого не щадили.
- Мужчина вставал в 4 часа утра, садился на велосипед и два часа объезжал город. Потом собирал подчинённых в 7 и жёстко спрашивал за каждый косяк. Увольнял нерадивых мгновенно, - написала Канделаки.
Журналистка считает, что центр Ставрополь благодаря Джатдоеву выглядит не хуже Москвы.
- Ставрополь в центре вылизан не хуже, чем Москва. Не все наши города могут похвастаться таким неравнодушным отношением.
Напомним, о смерти Джатдоева стало известно сегодня утром. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров, отметив, что потерял "верного друга и соратника". По данным в СМИ, градоначальник погиб не от коронавируса - у чиновника были проблемы с сердцем. Точную причину смерти выяснят после медицинский экспертизы. Похороны пройдут 2 мая в закрытом режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU