2020-04-30T20:39:13+03:00
Происшествия

На Ставрополье заключенный финансировал запрещенную в России МТО

Против него открыли новое уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники ФСБ России по Ставрополью и ЦПЭ МВД России по краю зафиксировали противозаконную деятельность жителя Карачаево-Черкесии. Мужчина, отбывая наказание в ИК-11 и будучи приверженцем радикальных идей "ИГ"*, финансировал деятельность организации. Об этом сообщает информированный источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый действовал через посредника, который не знал о его преступных намерениях. Тот перевел переданные средства на счет лица, организовавшего пункт финансового и материального обеспечения запрещенной в России организации.

Против заключенного открыли новое уголовное дело. Его подозревают в нарушении первой части 208 статьи УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования), передает источник.

Сейчас жителя КЧР содержат в СИЗО-1.

*"ИГ" - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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