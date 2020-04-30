На Ставрополье поймали полицейского на превышении полномочий

30 Апр 2020 2020-04-30T21:24:25+03:00

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В ФСБ России по Ставропольскому краю задокументировали нарушение закона старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска Минераловодского управления МВД России, лейтенанта полиции Дунай В.. Его подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере у жителя Пятигорска за то, чтобы помог уйти от уголовного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Ставрополью.

- В ходе оперативного сопровождения уголовного дела по части пяти статьи 290 УК РФ, возбужденного Минераловодским следственным отделом на транспорте Южного СУТ СК России в отношении Дунай В. и иных сотрудников Минераловодской транспортной полиции, установлена его причастность к превышению должностных полномочий, - говорится в сообщении службы безопасности.

Дунай, выполняя оперативно-розыскные мероприятия в отношении жителя Пятигорска, совершил действия, которые выходят за пределы полномочий.

- 27 апреля Минераловодским следственным отделом на транспорте Южного СУТ СК России в отношении Дунай В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 286 УК РФ, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU