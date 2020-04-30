Заболевший коронавирусом главврач из Ставрополя идет на поправку

30 Апр 2020 2020-04-30T21:53:20+03:00

Об этом он сообщил в своем блоге

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Главврач второй больницы города Ставрополя Анатолий Былим идет на поправку после стационарного лечения от коронавируса. Медику уже сделали два теста на COVID-19, и оба они оказались отрицательными. Об этом врач рассказал на своей странице в Instagram.

- Сегодня я, наверное, покину стены больницы как пациент. На руках два отрицательных теста на коронавирус и хороший рентген, - поделился с подписчиками Былим.

Коронавирус у главного врача второй городской клинической больницы Ставрополя обнаружили 17 апреля. Тогда обследование показало, что инфицирован не только он - еще у нескольких сотрудников медицинского учреждения выявили заражение. Медики остались в больнице, они самоизолировались в своих кабинетах.

- Я и несколько моих коллег получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. На базе нашего учреждения работают койки по приему больных с этой патологией. Да, мы рискуем. Мы выходим на работу каждый день, рискуя, для того, чтобы спасти чью-то жизнь и остановить инфекцию, - сказал в видеообращении Былим.

Почти каждый день главврач выходит в сеть, чтобы поделиться с подписчиками, что с ним происходит.

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ИСТОЧНИК KP.RU