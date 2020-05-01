На Ставрополье еще три человека скончались от коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T11:13:10+03:00

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Утром, 1 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в крае за сутки еще три человека скончались от коронавирусной инфекции.

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Количество зараженных достигло 651 человека. Среди заболевших - 53 ребенка.

—Такие скачки заболеваемости подчеркивают то, как важно следовать требованиям режима повышенной готовности, соблюдать самоизоляцию. В том, насколько быстро отступит болезнь, очень многое по-прежнему зависит только от нас самих. Только наша дисциплинированность и ответственность, в конечном итоге, помогут сбить инфекционную волну, — считает Владимир Владимиров.

Губернатор попросил ставропольцев оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU