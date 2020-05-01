На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов

1 Май 2020 2020-05-01T09:23:21+03:00

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Финансирование незаконного вооруженного формирования» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Финансирование незаконного вооруженного формирования»

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Во время отбывания наказания в ставропольской колонии житель КЧР оказывал финансовую помощь запрещённой в России террористической группировке ИГИЛ.

Так, злоумышленник через посредника, не осведомленного о его преступных намерениях, перевел деньги на банковскую карту бандита.

Против осужденного возбудили уголовное дело по статье «Финансирование незаконного вооруженного формирования». Сейчас злоумышленник находится в СИЗО на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU