На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Финансирование незаконного вооруженного формирования»
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Финансирование незаконного вооруженного формирования»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время отбывания наказания в ставропольской колонии житель КЧР оказывал финансовую помощь запрещённой в России террористической группировке ИГИЛ.
Так, злоумышленник через посредника, не осведомленного о его преступных намерениях, перевел деньги на банковскую карту бандита.
Против осужденного возбудили уголовное дело по статье «Финансирование незаконного вооруженного формирования». Сейчас злоумышленник находится в СИЗО на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU