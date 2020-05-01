В Пятигорске на майские праздники изменится график работы помещения ЕРКЦ

1 Май 2020 2020-05-01T11:11:17+03:00

Так, территориальные службы в микрорайонах Пятигорска работают с 1 по 8 мая и с 10 по 11 мая с 09:00 до 14:00 без перерыва. 9 мая - выходной

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске на майские праздники изменится график работы территориальных служб и помещения ЕРКЦ. Там можно получить разовый спецпропуск, дающий право на передвижение по городу.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Так, территориальные службы в микрорайонах Пятигорска работают с 1 по 8 мая и с 10 по 11 мая с 09:00 до 14:00 без перерыва. 9 мая - выходной.

Помещение ЕРКЦ на улице Университетской, 7 (центр города) выдает разовые спецпропуска 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 мая с 9:00 до 18:00. 1, 2 и 9 мая - выходные дни.

Напомним, что в Пятигорске из-за коронавируса введен карантин. Ранее во время прямой линии губернатору Ставрополья пожаловались предприниматели торгового рынка "Лира", находящегося на территории Предгорного района.

Они сообщили, что с них требуют плату за аренду, при этом не разрешают вывести из торговых контейнеров свой товар.

ИСТОЧНИК KP.RU