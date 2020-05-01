2020-05-01T11:10:37+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья предложил присвоить территории отдыха на Комсомольском озере имя Джатдоева

Свои ответы и рассуждения по этому вопросу ставропольцы могут оставить в комментариях к видеоопосту Владимира Владимирова
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм Андрея ДжатдоеваФото: Инстаграм Андрея Джатдоева
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Утром 1 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров записал новое видеообращение.

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы

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Он напомним, что вчера скоропостижно ушел из жизни глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Чиновник руководил городом около 8 лет, с краевым центром были связаны весь его трудовой путь, вся жизнь.

- Его профессионализм, знания, опыт помогли Ставрополю сильно преобразиться за это время. Появились новые социальные объекты, кварталы и улицы. Город стал одним лидеров в России по темпам благоустройства, - рассказал Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополя в соцсетях предлагают увековечить этот вклад в развитие краевой столицы в названии одного из городских объектов.

Губернатор Ставрополья поддержал эту инициативу.

Губернатор предлагает переименовать Комсомольский пруд в честь Джатдоева.

- Предлагаю обсудить вопрос о том, чтобы присвоить имя Андрея Хасановича Джатдоева новой территории отдыха, которая создается вокруг Комсомольского озера, - обратился он к горожанам.

Свои ответы и рассуждения по этому вопросу ставропольцы могут оставить в комментариях к видеоопосту Владимира Владимирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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