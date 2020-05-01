Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: за сутки выздоровело больше 100 человек

1 Май 2020 2020-05-01T11:26:58+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Чечне на 1 мая 2020 года [информация обновляется]

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Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: в регионе ведётся самая успешная компания по борьбе с распространением COVID-19. Прирост пациентов за последние 10-15 дней — самый низкий в СКФО. При этом начали выздоравливать первые заражённые. По количеству выписанных пациентов регион является абсолютным лидером на Северном Кавказе.

По данным на утро 1 мая за сутки в Чечне выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших — 504 человека. При этом республика медленно опускается на последние места антирейтинга по СКФО. Её уже обогнали Северная Осетия и Ставропольский край.

Положительные тенденции видны и в числе выздоровевших. За сутки из больниц выписано 104 пациента. Всего выздоровевших — 231 человек. Кроме того, в регионе перестало расти число летальных исходов. На данный момент их всего 7.

Такой положительной динамики Чечне удалось добиться благодаря жёстким решениям главы региона Рамзана Кадырова. Республика стала одним из первых очагов распространения болезни, но реакция руководства не заставила себя ждать. Были введены ограничения на передвижение, после 20:00 жителям в принципе запрещено выходить из дома вне зависимости от причин.

Более того, Кадыров распорядился проверять всех прибывших в регион на авиалайнерах и закрыл для гостей административные границы. В Чечню может попасть только транспорт, перевозящий товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU