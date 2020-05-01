В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек
Как сообщили в Оперативном штабе республики, на сегодняшний день в КЧР зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 человек выздоровели, двое – скончались. Хуже всего ситуация складывается в столице республики.
Так, в Черкесске на сегодняшний день зарегистрировано 188 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Напомним, что среди зараженных в республике есть и дети. Родителям крайне важно оберегать себя, своих детей, родных и близких от инфекции.
Минздрав региона обращается с просьбой минимизировать все контакты, строго соблюдать режим обязательной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU