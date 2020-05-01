В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек

1 Май 2020 2020-05-01T11:27:10+03:00

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Как сообщили в Оперативном штабе республики, на сегодняшний день в КЧР зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 человек выздоровели, двое – скончались. Хуже всего ситуация складывается в столице республики.

Так, в Черкесске на сегодняшний день зарегистрировано 188 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, что среди зараженных в республике есть и дети. Родителям крайне важно оберегать себя, своих детей, родных и близких от инфекции.

Минздрав региона обращается с просьбой минимизировать все контакты, строго соблюдать режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU