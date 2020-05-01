2020-05-01T11:28:28+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек

Дома под медицинским наблюдением находятся 1377 пациентов. Все, кто имели контакт с зараженными, сдают тесты
Ася АСРЯН
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Как сообщили в Оперативном штабе республики, на сегодняшний день в КБР зафиксировано 499 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки этот диагноз подтвердили еще у 43 человек. Выздоровели – 78 пациентов. А за сутки – 16 человек.

Дома под медицинским наблюдением находятся 1377 пациентов. Все, кто имели контакт с зараженными, сдают тесты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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