В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек
Дома под медицинским наблюдением находятся 1377 пациентов. Все, кто имели контакт с зараженными, сдают тесты
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Как сообщили в Оперативном штабе республики, на сегодняшний день в КБР зафиксировано 499 случаев заболевания коронавирусом.
За сутки этот диагноз подтвердили еще у 43 человек. Выздоровели – 78 пациентов. А за сутки – 16 человек.
Дома под медицинским наблюдением находятся 1377 пациентов. Все, кто имели контакт с зараженными, сдают тесты.
ИСТОЧНИК KP.RU