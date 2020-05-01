На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом
За минувшие сутки скончались еще три пациента
За минувшие сутки скончались еще три пациентаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае растёт число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.
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За всё время в регионе зарегистрирован уже 651 случай заражения. За сутки прибавилось 89 человек.
Печальную новость сообщил утром 1 мая губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки скончались еще три пациента. Всего выздоровели 116 человек.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU