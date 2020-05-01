2020-05-01T12:01:14+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки скончались еще три пациента
Ася АСРЯН
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За минувшие сутки скончались еще три пациентаЗа минувшие сутки скончались еще три пациентаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае растёт число инфицированных и смертей среди больных COVID-19.

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За всё время в регионе зарегистрирован уже 651 случай заражения. За сутки прибавилось 89 человек.

Печальную новость сообщил утром 1 мая губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки скончались еще три пациента. Всего выздоровели 116 человек.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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