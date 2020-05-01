2020-05-01T13:35:59+03:00
Общество

Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»

Увидеть его сможет каждый ставрополец
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

В рамках празднования 75-й годовщины победы в ВОВ Ставрополь облетит воздушный шар. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Воздушный шар «Знамя Победы» облетит город с 5 по 9 мая, в зависимости от погодных условий.

Увидеть его сможет каждый ставрополец.

Ранее Владимир Владимиров рассказал о том, что дал нам режим обязательной самоизоляции. По его словам, ответственное отношение ставропольских медиков помогло снизить тем роста болезни.

- Я понимаю, что и деньги заканчиваются у людей, что сложно. Но, как вчера отметил президент России, если мы перестанем относиться ответственно, то вернемся назад, в март. И ситуация станет сложнее, - считает глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье за два миллиарда построят санаторий
На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье налоговики принимают заявления на субсидии для предпринимателей
Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек
Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: за сутки выздоровело больше 100 человек
Губернатор Ставрополья предложил присвоить территории отдыха на Комсомольском озере имя Джатдоева
В Пятигорске на майские праздники изменится график работы помещения ЕРКЦ
На Ставрополье открылись салоны красоты
На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека
На Ставрополье еще три человека скончались от коронавируса