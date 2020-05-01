Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»

1 Май 2020 2020-05-01T13:35:59+03:00

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Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

В рамках празднования 75-й годовщины победы в ВОВ Ставрополь облетит воздушный шар. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Воздушный шар «Знамя Победы» облетит город с 5 по 9 мая, в зависимости от погодных условий.

Увидеть его сможет каждый ставрополец.

Ранее Владимир Владимиров рассказал о том, что дал нам режим обязательной самоизоляции. По его словам, ответственное отношение ставропольских медиков помогло снизить тем роста болезни.

- Я понимаю, что и деньги заканчиваются у людей, что сложно. Но, как вчера отметил президент России, если мы перестанем относиться ответственно, то вернемся назад, в март. И ситуация станет сложнее, - считает глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU