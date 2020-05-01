На Ставрополье налоговики принимают заявления на субсидии для предпринимателей

1 Май 2020 2020-05-01T13:21:58+03:00

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С 1 мая налоговая служба начала приём заявлений на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу на оплату труда работников в размере МРОТ (12 130 рублей).

Выплата субсидий начнётся после 18 мая. Об этом сообщили в управлении ФНС по Ставрополью. До этого времени налоговые органы будут проверять, соблюдены ли требования, предъявляемые к получателям этой субсидии.

А также еще одно условие - у заявителя не должно быть долгов по налогам и страховым взносам, превышающих три тысячи рублей по состоянию на 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU