На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов

1 Май 2020 2020-05-01T13:41:33+03:00

Только за один день, 30 апреля, нуждающимся отвезли около 16 500 коробок с продовольствием

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На Ставрополье за все время режима самоизоляции распределено 139 392 продуктовых набора.

Только за один день, 30 апреля, нуждающимся отвезли около 16 500 коробок с продовольствием.

Напомним, что продукты выдаются многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, малообеспеченным пенсионерам, школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU