На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов
Только за один день, 30 апреля, нуждающимся отвезли около 16 500 коробок с продовольствием
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На Ставрополье за все время режима самоизоляции распределено 139 392 продуктовых набора.
Только за один день, 30 апреля, нуждающимся отвезли около 16 500 коробок с продовольствием.
Напомним, что продукты выдаются многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям, малообеспеченным пенсионерам, школьникам.
ИСТОЧНИК KP.RU