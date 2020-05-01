На Ставрополье за два миллиарда построят санаторий

1 Май 2020 2020-05-01T13:53:26+03:00

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В Железноводске планируют построить санаторий. В новой здравнице создадут 300 мест для отдыхающих.

Инициатором стал миллиардер Евгений Мухин, который числится в списке Forbes. Бизнесмен собирается вложить в проект порядка двух миллиардов рублей.

В администрации города-курорта подчеркнули, что для Железноводска особенно важно, чтобы строительство не навредило уникальной природе. Там же и добавили, что на базе здравницы смогут трудоустроиться 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU