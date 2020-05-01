На Ставрополье от коронавируса выздоровели 116 человек

1 Май 2020 2020-05-01T14:08:53+03:00

Всего количество заболевших в регионе достигло 651 человека

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В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 116 человек. Эти данные приводит Оперштаб. Всего количество заболевших в регионе достигло 651 человека.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки погибли от инфекции три человека.

Губернатор Владимир Владимиров в очередной раз попросил жителей Ставрополья оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU