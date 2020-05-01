На Ставрополье от коронавируса выздоровели 116 человек
Всего количество заболевших в регионе достигло 651 человека
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В Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 116 человек. Эти данные приводит Оперштаб. Всего количество заболевших в регионе достигло 651 человека.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки погибли от инфекции три человека.
Губернатор Владимир Владимиров в очередной раз попросил жителей Ставрополья оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU