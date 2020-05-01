1 Май 2020 2020-05-01T15:14:11+03:00

Центры будут оказывать те услуги, которые невозможно получить удалённо

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На Ставрополье возобновят работу МФЦ. Правда, пока в ограниченном режиме. Сообщается, что центры будут оказывать те услуги, которые невозможно получить удалённо.

В пресс-службе регионального Минэкономразвития рассказали, что МФЦ начнут приём ставропольцев по предварительной записи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 мая налоговая служба начала приём заявлений на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу на оплату труда работников в размере МРОТ (12 130 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU