На Ставрополье возобновят работу МФЦ
Центры будут оказывать те услуги, которые невозможно получить удалённо
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На Ставрополье возобновят работу МФЦ. Правда, пока в ограниченном режиме. Сообщается, что центры будут оказывать те услуги, которые невозможно получить удалённо.
В пресс-службе регионального Минэкономразвития рассказали, что МФЦ начнут приём ставропольцев по предварительной записи.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 мая налоговая служба начала приём заявлений на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу на оплату труда работников в размере МРОТ (12 130 рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU