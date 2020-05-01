На Ставрополье ввели режим ЧС после гибели посевов
На Ставрополье 1 мая ввели режим чрезвычайной ситуации ввели в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на официальном портале правовой информации края.
Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе
Постановление вступило в силу 1 мая 2020 года.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 29 апреля рассказал, что власти края прогнозируют снижение урожая зерновых культур в регионе из-за продолжающейся засухи. Потери могут составить около 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU