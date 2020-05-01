На Ставрополье ввели режим ЧС после гибели посевов

1 Май 2020 2020-05-01T17:42:30+03:00

Ранее губернатор сообщил, что власти края прогнозируют снижение урожая зерновых культур в регионе из-за продолжающейся засухи

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На Ставрополье 1 мая ввели режим чрезвычайной ситуации ввели в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на официальном портале правовой информации края.

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Постановление вступило в силу 1 мая 2020 года.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 29 апреля рассказал, что власти края прогнозируют снижение урожая зерновых культур в регионе из-за продолжающейся засухи. Потери могут составить около 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU