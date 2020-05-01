В Пятигорске арендаторам рынка «Лира» разрешили забрать свой товар

1 Май 2020 2020-05-01T17:41:56+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговцы жалуются на то, что с них требуют арендную плату и не разрешают забрать свой товар с неработающего рынка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Нашумевшая история вокруг крупнейшего на КМВ рынка «Лира» начинает обрастать радужными событиями.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что торговцы жалуются на то, что с них требуют арендную плату и не разрешают забрать свой товар с неработающего рынка. 1 мая глава Предгорного района Игорь Мятников провёл прямой эфир с арендаторами рынка «Лира».

Он рассказал, как будет проходить вывоз товара. А осуществляться он будет в соответствии с согласованным графиком, утверждённым администрацией рынка «Лира», правоохранителями и администрацией Предгорного района. Дело в том, что на сегодняшний день насчитывается более 4 тысяч человек.

К пятигорскому рынку стянулись правоохранители.

- И мы не можем допустить массового скопления людей на рынке в целях вашей же безопасности. График в ближайшее время будет опубликован на сайте http://lira-rynok.ru/. В данный момент мы находимся в сложной жизненной ситуации и обязательно приложим все усилия для решения возникшей проблемы, - обратился Игорь Мятников ко всем предпринимателям крупнейшего рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU