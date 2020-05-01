В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище

1 Май 2020 2020-05-01T19:20:03+03:00

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Похороны мэра Ставрополя Андрея Джатдоева состоятся 2 мая. Сообщается, что траурная церемония будет закрытой. Это означает, что на панихиде будут присутствовать близкие родственники Андрея Джатдоева.

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Траурное мероприятие пройдёт в Андреевском храме Ставрополя. Напомним, градоначальник умер 30 апреля в краевом центре. Главе Ставрополя было 57 лет.

Сегодня, 1 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что приходить всем на панихиду будет неправильным из-за угрозы коронавируса.

Глава региона поддержал тех людей, которые пишут, что хотят просто выйти на улицу и там встретить похоронную процессию. Естественно, соблюдая при этом правила социального дистанцирования. Владимиров, отвечая на просьбы, рассказал о маршруте и времени движения катафалка.

Так, с 13:00 2 мая он пройдёт от Андреевского храма по ул. Дзержинского в сторону ул. Льва Толстого. Далее - по ул. Л.Толстого до ул. Ленин; по ул. Ленина до проспекта Кулакова; по проспекту Кулакова до Игнатьевского кладбища.

- Таким будет последний путь Андрея Хасановича, - написал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU