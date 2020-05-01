2020-05-01T19:20:03+03:00
Общество

В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище

Траурная церемония будет закрытой
Ася АСРЯН
Поделиться:
Похороны Андрея Джатдоева пройдут в закрытом форматеПохороны Андрея Джатдоева пройдут в закрытом форматеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Похороны мэра Ставрополя Андрея Джатдоева состоятся 2 мая. Сообщается, что траурная церемония будет закрытой. Это означает, что на панихиде будут присутствовать близкие родственники Андрея Джатдоева.

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы

00:00
00:00

Траурное мероприятие пройдёт в Андреевском храме Ставрополя. Напомним, градоначальник умер 30 апреля в краевом центре. Главе Ставрополя было 57 лет.

Сегодня, 1 мая губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что приходить всем на панихиду будет неправильным из-за угрозы коронавируса.

Глава региона поддержал тех людей, которые пишут, что хотят просто выйти на улицу и там встретить похоронную процессию. Естественно, соблюдая при этом правила социального дистанцирования. Владимиров, отвечая на просьбы, рассказал о маршруте и времени движения катафалка.

Так, с 13:00 2 мая он пройдёт от Андреевского храма по ул. Дзержинского в сторону ул. Льва Толстого. Далее - по ул. Л.Толстого до ул. Ленин; по ул. Ленина до проспекта Кулакова; по проспекту Кулакова до Игнатьевского кладбища.

- Таким будет последний путь Андрея Хасановича, - написал губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похороны Андрея Джатдоева: церемония прощания с мэром Ставрополя состоится 2 мая

Похороны Андрея Джатдоева пройдут в закрытом формате (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище
В Пятигорске арендаторам на рынке «Лира» снизят плату
В Пятигорске арендаторам рынка «Лира» разрешили забрать свой товар
На Ставрополье ввели режим ЧС после гибели посевов
В Пятигорске арендаторов рынка «Лира» продолжают кормить обещаниями
На Ставрополье возобновят работу МФЦ
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 116 человек
На Ставрополье за два миллиарда построят санаторий
На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье налоговики принимают заявления на субсидии для предпринимателей
Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек
Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: за сутки выздоровело больше 100 человек
Губернатор Ставрополья предложил присвоить территории отдыха на Комсомольском озере имя Джатдоева
В Пятигорске на майские праздники изменится график работы помещения ЕРКЦ
На Ставрополье открылись салоны красоты
На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека
На Ставрополье еще три человека скончались от коронавируса