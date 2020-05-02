В Кисловодске водитель без прав устроил погоню с полицейскими

2 Май 2020 2020-05-02T08:57:39+03:00

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В Кисловодске задержали мужчину, устроившего 1 мая погоню с полицейскими. Момент задержания выложили в сеть случайные зрители. О том, что произошло на дороге, рассказывает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудник ДПС остановил машину, но когда он подошел к ней, водитель резко поехал, из-за чего инспектор упал. Полицейские пустились в погоню, требуя от нарушителя остановиться - все бесполезно. Мужчина за рулем хотел было скрыться в малонаселенной местности с узкими дорогами, но встретил проблему:

- При блокировке машины водитель резко сдал назад, причинил технические повреждения патрульному автомобилю и попытался развернуться, чтобы продолжить движение. И протаранил столб, - сообщает пресс-служба регионального МВД.

Один из инспектор выстрелил два раза - в воздух и по колесам, это позволяет федеральный закон "О полиции". Во время задержания водитель стал сопротивляться и вырываться, по отношению к нему оружие не применялось. Пострадавших в погоне и ДТП нет.

Водитель устроил погоню с полицейскими в Кисловодске.Видео: соцсети

Все участников инцидента доставили в отдел. Выяснилось, что за рулем был 23-летний парень, которого в 2017 году Кисловодский мировой суд лишил права вождения на два года. После окончания срока нарушитель восстанавливать документ не стал. Молодой человек отказался от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.

- В настоящее время в отношении него собраны административные материалы по части первой статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), части первой статьи 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), части второй статьи 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ, - говорится в сообщении.

Одного из инспекторов госпитализировал.

ИСТОЧНИК KP.RU