Власти Ставрополья не учтут доход безработного при назначении выплат на детей

2 Май 2020 2020-05-02T09:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье не будут учитывать прошлый доход безработного при назначении выплат на детей. Правительство края уже выпустило соответствующее постановление, сообщает управление по информполитике.

- Зарплата на прежнем месте работы членов семьи, которые были признаны безработными на день подачи заявления на пособие на детей 3-7 лет, не будет учитываться при расчете подушевого дохода семьи. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 29 апреля 2020 года № 604, - сообщают в Правительстве Ставрополья.

Власти объяснили, как это будет действовать. В министерстве труда и социальной защиты проиллюстрировали ситуацию так:

- Допустим, гражданин, признанный безработным, обращается за выплатой на ребенка от 3 до 7 лет. При расчете среднедушевого дохода семьи, от которого зависит право на соцвыплаты, будет учитываться доход только работающей мамы, а доход безработного папы учету не подлежит.

Кроме этого, доход безработных жителей региона не учтут при расчете среднедушевого дохода по госпомощи, выплаты субсидий на ЖКХ и предоставлении бесплатного социального обслуживания. Мера будет действовать до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU