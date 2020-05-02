Власти Ставрополья не учтут доход безработного при назначении выплат на детей
На Ставрополье не будут учитывать прошлый доход безработного при назначении выплат на детей. Правительство края уже выпустило соответствующее постановление, сообщает управление по информполитике.
- Зарплата на прежнем месте работы членов семьи, которые были признаны безработными на день подачи заявления на пособие на детей 3-7 лет, не будет учитываться при расчете подушевого дохода семьи. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 29 апреля 2020 года № 604, - сообщают в Правительстве Ставрополья.
Власти объяснили, как это будет действовать. В министерстве труда и социальной защиты проиллюстрировали ситуацию так:
- Допустим, гражданин, признанный безработным, обращается за выплатой на ребенка от 3 до 7 лет. При расчете среднедушевого дохода семьи, от которого зависит право на соцвыплаты, будет учитываться доход только работающей мамы, а доход безработного папы учету не подлежит.
Кроме этого, доход безработных жителей региона не учтут при расчете среднедушевого дохода по госпомощи, выплаты субсидий на ЖКХ и предоставлении бесплатного социального обслуживания. Мера будет действовать до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU