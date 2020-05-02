На Ставрополье число заболевших коронавирусом увеличилось до 676

2 Май 2020 2020-05-02T10:05:59+03:00

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В Ставропольском крае количество зараженных коронавирусом пациентов выросло на 25 случаев. Теперь в регионе зафиксировали 676 случаев заболевания. Среди инфицированных - 53 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров со ссылкой на данные оперативного штаба, регионального Минздрава и управления Роспотребнадзора.

- 63 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровело 135 человек. 14 больных спасти, к сожалению, не удалось, - пишет Владимиров.

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Также губернатор опубликовал подробную статистику, в каких территориях находили случаи заражения COVID-19. Так, больше всего больных в Ставрополе (132), Кочубеевском районе (92) и Пятигорске (72). Более чем каждого третьего инфицированного нашли на этих территориях. Коронавирус не нашли только в Апанасенковском районе. Ранее в этом списке был и Труновский район, но, по новым сведениям, там зафиксировали первый случай.

- Растущие цифры означают, что потенциальный риск заражения всё ещё серьезен. И выход здесь только один – каждому из нас выполнять рекомендации медиков. Помочь им остановить распространение вируса. Оставаться дома, быть ответственными людьми, заботиться о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU