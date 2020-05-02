2020-05-02T10:05:59+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом увеличилось до 676

Болезнь выявили еще у 25 человек
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае количество зараженных коронавирусом пациентов выросло на 25 случаев. Теперь в регионе зафиксировали 676 случаев заболевания. Среди инфицированных - 53 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров со ссылкой на данные оперативного штаба, регионального Минздрава и управления Роспотребнадзора.

- 63 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего выздоровело 135 человек. 14 больных спасти, к сожалению, не удалось, - пишет Владимиров.

Когда закончится самоизоляция на Ставрополье и карантин в Пятигорске, от чего зависят выплаты медикам: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Также губернатор опубликовал подробную статистику, в каких территориях находили случаи заражения COVID-19. Так, больше всего больных в Ставрополе (132), Кочубеевском районе (92) и Пятигорске (72). Более чем каждого третьего инфицированного нашли на этих территориях. Коронавирус не нашли только в Апанасенковском районе. Ранее в этом списке был и Труновский район, но, по новым сведениям, там зафиксировали первый случай.

- Растущие цифры означают, что потенциальный риск заражения всё ещё серьезен. И выход здесь только один – каждому из нас выполнять рекомендации медиков. Помочь им остановить распространение вируса. Оставаться дома, быть ответственными людьми, заботиться о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане женщина забила молотком деверя за домогательства
На Ставрополье водитель насмерть сбил подростка
В Железноводске на аэростате подняли 100-килограммовое Знамя Победы
Музыкальный "КамАЗ" проедет по Ставрополю на День Победы
На Ставрополье скончался 14-й пациент с COVID-19
На Ставрополье число заболевших коронавирусом увеличилось до 676
Власти Ставрополья не учтут доход безработного при назначении выплат на детей
В Кисловодске водитель без прав устроил погоню с полицейскими
В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище
В Пятигорске арендаторам на рынке «Лира» снизят плату
В Пятигорске арендаторам рынка «Лира» разрешили забрать свой товар
На Ставрополье ввели режим ЧС после гибели посевов
В Пятигорске арендаторов рынка «Лира» продолжают кормить обещаниями
На Ставрополье возобновят работу МФЦ
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 116 человек
На Ставрополье за два миллиарда построят санаторий
На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье налоговики принимают заявления на субсидии для предпринимателей
Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек
Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: за сутки выздоровело больше 100 человек
Губернатор Ставрополья предложил присвоить территории отдыха на Комсомольском озере имя Джатдоева
В Пятигорске на майские праздники изменится график работы помещения ЕРКЦ
На Ставрополье открылись салоны красоты
На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека
На Ставрополье еще три человека скончались от коронавируса