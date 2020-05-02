На Ставрополье скончался 14-й пациент с COVID-19

2 Май 2020 2020-05-02T10:21:37+03:00

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В Ставропольском крае увеличилось число умерших от коронавируса людей. За сутки скончался еще один пациент. По состоянию на утро 2 мая в регионе зафиксировали 14 смертей от COVID-19. В тяжелом состоянии пребывают 22 человека, еще 63 - в средней степени тяжести. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров, опираясь на сводку оперативного штаба.

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- К сожалению, второй майский день начинаем с печальных новостей. Сегодня стало известно о смерти ещё одного пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Самые глубокие соболезнования его родным, - написал Владимиров.

Согласно обновленным данным, на Ставрополье зарегистрировали 676 случаев заражения коронавирусом, за день выявили еще 25 заболевших. Больше всего инфицированных в Ставрополе (132), Кочубеевском районе (92) и Пятигорске (72). В крае остался только один район без COVID-19 - Апанасенковский район. В Труновском районе, где долгое время тоже не было заразившихся, выявили первого больного.

ИСТОЧНИК KP.RU