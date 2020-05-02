Музыкальный "КамАЗ" проедет по Ставрополю на День Победы

2 Май 2020 2020-05-02T11:39:11+03:00

Все это будет продолжаться пять часов

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В Ставрополе запланировали необычную акцию в условиях ограничительных мер. По улицам города проедет музыкальный "КамАЗ", который оформят по-военному. Из колонок транспорта будут звучать фронтовые песни. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Водитель автомобиля будет одет в военную форму 40-х годов прошлого века. Из динамиков машины станут звучать песни военных лет. Так Минобороны РФ поздравит Ставрополь с Днем Победы! - поясняют в администрации.

Поездка начнется в десять часов 9 мая и закончится в 15. Машина проедет по проспектам Кулакова и Карла Маркса, а также по улицам Дзержинского, Ленина, Пушкина, Лермонтова и Доваторцев. Организаторы запланировали две остановки - на мемориалах "Холодный родник" и "Огонь вечной славы".

ИСТОЧНИК KP.RU