В Железноводске на аэростате подняли 100-килограммовое Знамя Победы
В Железноводске аэростат "Россия" развернул в воздухе Знамя Победы. Для этого устройству пришлось подняться в небо на две тысячи метров. Акция приурочена к празднованию Дня Победы, передает пресс-служба администрации города.
- Аэростат, пилотируемый руководителем краевой федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым, поднял в небо Знамя Победы. Патриотическую акцию, организованную совместно с проектом "Поднять Россию", смогли увидеть все жители ставропольского курорта со своих балконов и из своих окон, - сказано в сообщении.
Как уточнили в мэрии, знамя не пролетело над Пятигорском - ветер унес аэростат в Минеральные Воды. Отмечается, что вес полотна - 100 килограммов.
Ранее в Железноводске поставили абсолютный рекорд высоты: экстримал Ненашев поднял свой аэростат на десять тысяч метров.
ИСТОЧНИК KP.RU