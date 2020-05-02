2020-05-02T11:56:26+03:00
Общество

В Железноводске на аэростате подняли 100-килограммовое Знамя Победы

Акция посвящена Дню Победы
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске аэростат "Россия" развернул в воздухе Знамя Победы. Для этого устройству пришлось подняться в небо на две тысячи метров. Акция приурочена к празднованию Дня Победы, передает пресс-служба администрации города.

- Аэростат, пилотируемый руководителем краевой федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым, поднял в небо Знамя Победы. Патриотическую акцию, организованную совместно с проектом "Поднять Россию", смогли увидеть все жители ставропольского курорта со своих балконов и из своих окон, - сказано в сообщении.

Как уточнили в мэрии, знамя не пролетело над Пятигорском - ветер унес аэростат в Минеральные Воды. Отмечается, что вес полотна - 100 килограммов.

Ранее в Железноводске поставили абсолютный рекорд высоты: экстримал Ненашев поднял свой аэростат на десять тысяч метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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