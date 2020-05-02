На Ставрополье водитель насмерть сбил подростка

2 Май 2020 2020-05-02T12:25:48+03:00

Мальчик шел вместе с бабушкой, но она не пострадала

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В Михайловске произошло ДТП с летальным исходом. Водитель "ВАЗ-21120" сбил подростка. Несовершеннолетний шел в сопровождении бабушки, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария произошла после 20 часов на улице Пушкина. 14-летний мальчик вместе с бабушкой шел по краю дороги. Водитель "двенадцатой" сбил подростка, от полученных травм он скончался на месте.

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- Установлено, что несовершеннолетний передвигался к дому в сопровождении бабушки, которая в ДТП не пострадала. За рулем автомобиля находился 43-летний местный житель, который в этом году уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, - сказано в сообщении.

Признаков опьянения у водителя не было, но эксперты сделали забор крови для анализа.

ИСТОЧНИК KP.RU