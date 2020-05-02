2020-05-02T12:52:00+03:00
Происшествия

В Дагестане женщина забила молотком деверя за домогательства

Погибший хотел воспользоваться тем, что брат поссорился с женой
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Махачкале 39-летняя женщина забила молотком брата мужа. Инцидент произошел во время распития спиртного. По словам задержанной, мужчина домогался ее. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

В 12 ночи женщина подошла к полицейским, которые патрулировали на улице Агасиева и Шамиля. Она уверяла, что нашла в квартире тело мертвого человека. По прибытии на место сотрудники нашли труп с травмами на голове.

- Объяснить что-либо вразумительного женщина не могла из-за опьянения и шокового состояния. Полицейские вызвали оперативно-следственную группу и провели все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Женщина была доставлена в отдел полиции для дачи показаний, - сказано в сообщении ведомства.

Сначала женщина уверяла, что ничего не видела. Якобы она была в ванной и не слышала никаких звуков борьбы. Но после того, как оперативники выяснили некоторые детали произошедшего, местная жительница созналась.

Допрос женщины, убившей за домогательства брата супруга.Видео: МВД по Дагестану

Они - жена, муж Николай и деверь Анатолий - пили втроем. На бытовой почве у супругов случился конфликт, из-за чего мужчина ушел с ребенком из дома. После этого погибший хотел было утешить родственницу и перешел границу допустимого. Начались домогательства. Женщина стала обороняться и в один момент пошла на перспективного насильника с молотком. Она нанесла жертве четыре удара по голове.

Материалы передали в Следственный комитет по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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