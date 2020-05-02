В Ставрополе сделали три операции на аорту без помощи медиков из Москвы

2 Май 2020 2020-05-02T13:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе трех человек вылечили от аневризмы брюшной аорты в рамках экстренных операций, которые провели в течение недели. Городские врачи справились без помощи коллег из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Согласно сообщению ведомства, аневризма опасна тем, что может привести к разрыву аорты. У болезни высокая летальность среди пациентов. Раньше больных оперировали только при помощи отрытых полостных вмешательств. Методику лечения смягчили из-за того, что люди в возрасте тяжело переносили ее. Благодаря этому удалось снизить риски и травматичность операции.

- Учитывая сложную эпидситуацию, врачи Ставропольской краевой клинической больницы стали одними из первых специалистов на Юге страны, которые самостоятельно выполнили все этапы эндоваскулярных оперативных вмешательств. Они справились без помощи докторов из клиник других регионов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее специалисты из Краевой больницы выполняли такие операции, но под протекторатом экспертов из центральных клиник России. Но лечение трех пациентов нельзя было откладывать, и медики прооперировали их сами. Все операции закончились успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU