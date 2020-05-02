Ставрополь попрощался с покойным мэром Андреем Джатдоевым

2 Май 2020 2020-05-02T14:58:15+03:00

Видео, как люди провожали процессию на кладбище, появились в сети

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В Ставрополе горожане отдали дань памяти умершему мэру Андрею Джатдоеву. Люди вышли на улицу, чтобы проводить похоронную колону градоначальника на кладбище. Видео публикуют пользователи социальных сетей, которые находятся на месте события.

Люди провожают мэра Ставрополя.Видео: соцсети

Похоронная процессия Андрея Джатдоева на Кулакова.Видео: соцсети

Памяти Андрея Джатдоева: последнее интервью, воспоминания его коллег, друзей и жителей краевой столицы 00:00 00:00

Напомним, мэр Ставрополя скончался 30 апреля. Андрею Джатдоеву резко стало плохо, и он упал замертво. По сообщению некоторых СМИ, у него оторвался тромб. Результаты медицинской экспертизы пока не разглашаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU