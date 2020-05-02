В Ставрополе раздали еще 5,5 тысяч продуктовых наборов

2 Май 2020 2020-05-02T16:02:03+03:00

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На Ставрополье продолжают раздавать продуктовые наборы. По данным на 2 мая, гуманитарную помощь получили больше 5,5 тысяч семей с детьми-инвалидами, которые состоят на учете органов социальной защиты. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства края.

- По данным на 2 мая продуктовые наборы получили 5 569 семей с детьми-инвалидами, состоящих на учете в органах социальной защиты населения. Раздача коробок с продовольствием этой категории граждан ведется в 33 территориях, - говорится в сообщении.

Выдача набор происходит в рамках благотворительной инициативы "Доброе сердце". Оператор идеи стал региональный Фонд социальной поддержки населения.

- В общей сложности в рамках благотворительной акции продуктовые наборы получат около семи тысяч малообеспеченных семей с детьми-инвалидами, - уверяют в Правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU